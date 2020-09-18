PHOTO GALLERY: Sky View 17, Ridgeline 14

Written by Cache Valley Daily
September 18, 2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020

Photos by Rick Parker / smokechaserone.com

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