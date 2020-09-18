PHOTO GALLERY: Sky View 17, Ridgeline 14

Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Photos by Rick Parker / smokechaserone.com
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020
Ridgeline Football vs Sky in Milleville, Utah 09/15/2020