PHOTO GALLERY: Ridgeline 5, Uintah 4 in 9 innings in 4A baseball playoffs 5-14-21

Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Photos by Rick Parker / Additional information about Rick’s work (or inquiries about purchasing his photos) can be found at smokechaserone.com.
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Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.