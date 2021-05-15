PHOTO GALLERY: Ridgeline 5, Uintah 4 in 9 innings in 4A baseball playoffs 5-14-21

Written by Cache Valley Daily
May 15, 2021
Uintah vs Ridgeline baseball at Ridgeline H.S. in Millville.

Photos by Rick Parker / Additional information about Rick’s work (or inquiries about purchasing his photos) can be found at smokechaserone.com.

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